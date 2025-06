Ciclismo, arrivano i videogiochi Tour de France 2025 e Pro Cycling Manager 25

Il gioco ufficiale del Tour de France 2025 offre la possibilità di vincere la leggendaria Maglia Gialla al termine di 21 tappe fedelmente riprodotte. Puoi scegliere di impersonare un famoso ciclista in gare e competizioni libere, oppure di lanciare una carriera creando il tuo ciclista nella modalità Pro Leader. Oltre al nuovo motore, Tour de France 2025 presenta una revisione del sistema di rifornimento. I giocatori possono scegliere tra l'EnerGel, che può essere utilizzato in qualsiasi momento durante la gara per ripristinare le barre di resistenza e attacco, e il TurboGel, che sospende l'esaurimento della barra di attacco per un certo periodo di tempo. Tour de France 2025 include anche nuove gare (Flèche Wallonne, Circuit Grand Est) e miglioramenti alla modalità multigiocatore.