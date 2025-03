Caso Maccarani, Basta: "Giustizia va dalla parte della verità"

La richiesta di archiviazione respinta dopo le accuse di maltrattamenti contro Emanuela Maccarani, la responsabile tecnica dell'Accademia di Desio, dove allena le Farfalle, la Nazionale di ginnastica ritmica, "sicuramente è una decisione che ci vede soddisfatte e che ci rende felici perché dopo due anni e mezzo dove abbiamo vissuto veramente esperienze bruttissime, dove ci siamo anche viste negare sostanzialmente la giustizia, ci ritroviamo in un momento in cui la giustizia sta andando dalla parte della verità". Lo ha detto Anna Basta, ex ginnasta di ginnastica ritmica e delle Farfalle, a margine dell'evento 'Giovani europei senza filtri nei social e nella vita' organizzato a Milano dalla consigliera lombarda pentastellata Paola Pizzighini. "Come noi abbiamo sempre detto - ha aggiunto -, abbiamo iniziato semplicemente da un'intervista. È successo tutto quello che è successo ed è ovvio che una volta che ci sei dentro vuoi che giustizia sia fatta correttamente". Si tratta di una cosa "non scontata e sicuramente difficile, però ad oggi sicuramente siamo contenti. È ovvio che è un inizio, quindi ci vorrà tempo e ci saranno ancora tantissime cose da affrontare" ha concluso.