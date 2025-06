Canottaggio: ufficializzata la Nazionale di Canottaggio per la Coppa del Mondo di Varese

Passando al quattro di coppia, anche qui l’Italia presenta due equipaggi: Irene Gattiglia (RCC Cerea), Susanna Pedrola (CUS Torino), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea) ed Elena Sali (SC Bissolati) per Italia 1, Aurora Spirito (SC Gavirate), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino) e Giulia Orefice (SC Moltrasio) per Italia 2. Nuovo capitolo per l’otto femminile medagliato agli Europei: riconferma per Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro/CUS Torino), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) con al timone Emanuele Capponi (Fiamme Gialle). Nel singolo Pesi Leggeri, sarà il momento di Melissa Schincariol (SC Cernobbio).