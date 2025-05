Canottaggio - Ravenna e Sabaudia: oltre 2100 presenze sabato e domenica nei Meeting Nord e Sud

Doppio appuntamento sabato e domenica prossimi con i Meeting Allievi, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3 II e Master. A Ravenna, sul bacino della Standiana con organizzazione a cura della Canottieri Ravenna del presidente Claudio Miccoli, saranno in gara 82 società (otto i Comitati/Delegazioni Regionali), per 1124 vogatori e vogatrici in cerca di gloria. Per la Standiana, con il COL al lavoro da mesi, sarà anche un test importante in vista dei Campionati Italiani Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing programmati sabato 5 e domenica 6 luglio, con un testimone organizzativo raccolto in corsa a seguito dell'indisponibilità di Piediluco. A Sabaudia, già teatro di due appuntamenti nazionali nei week end 12-13 aprile e 10-11 maggio, nelle acque del lago di Paola sotto la regia della The Core della presidente Francesca Zito, il Meeting Sud (comprendente anche il Meeting Società) registra 54 società presenti (cinque selezioni regionali) per 1010 canottieri. Due eventi che, sommati assieme, porteranno in gara ben 136 realtà remiere per un totale di 2134 atleti ed atlete.