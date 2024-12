Campioni dello sport di ieri e oggi a 'Serata Azzurra 2024'

Una serata di sport per celebrare i campioni di ieri e di oggi. L'appuntamento è per sabato 7 dicembre alle 17.30 nella Sala riunioni del Palazzo del Coni a Bologna. Gli 'Azzurri d'Italia' del presidente Marco Brugnoli si ritroveranno per un incontro prenatalizio sul tema 'Realizzarsi nello sport e realizzarsi nella vita. La gara con se stessi in compagnia dei propri avversari'. Nel corso della serata il giornalista Giuseppe Tassi intervisterà un gruppo di premiati illustri. Da Mauro Checcoli, due volte oro olimpico nell'equitazione a Tokyo 1964 a Ester Balassini olimpionica a Sidney 2000 e Atene 2004 nel lancio del martello e oggi consigliera Fidal; da Toro Rinaldi, bandiera del baseball bolognese e primo italiano ad esordire tra i professionisti statunitensi a Daniele Frignani, cinque volte tricolore come allenatore della Fortitudo baseball e ad Alberto Civolani, pattinatore tre volte campione del mondo. Premio speciale per lo sportivo in attività a Matteo Neri, sciabolatore azzurro, terzo in Coppa del mondo e alle Universiadi. La manifestazione offrirà anche l'occasione per ricordare alcune personalità che hanno dedicato parte importante della loro vita agli Azzurri d'Italia, come Gianna Nanetti e ai Veterani dello Sport. Premi speciali per la Generazione Zeta, cioè i giovani che incarnano le grandi speranze dello sport di oggi per il futuro. I riconoscimenti andranno a Giulia Zambelli per il nuoto e ad Asya Sofia Testoni per il pattinaggio artistico.