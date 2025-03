Campionati Italiani di sci, Brignone in gara in gigante, superG e slalom

Scattano domani, martedì 1° aprile alle ore 9,30, i Campionati Italiani Assoluti di Sci alpino della Val di Fassa con le prove cronometrate della discesa libera, sia maschile sia femminile. In cabina di regia lo sci club FassActive, diretto da Riccardo Franceschetti, Apt Val di Fassa e Comitato Trentino Fisi che animeranno le piste delle Ski Aree San Pellegrino e Alpe di Lusia fino a sabato.

Il primo atto dell’appuntamento tricolore sarà sulla pista «La VolatA» con start delle prove previsto alle ore 9,30, riservato sia alle categorie maschili che femminili. Sulla stessa pista poi mercoledì 2 aprile si disputeranno le due discese libere. Giovedì 3 aprile saranno due i campi di gara coinvolti, il superG maschile sulla pista La VolatA a San Pellegrino e il gigante femminile sulla pista Mediolanum all’Alpe di Lusia. Inversione di programma venerdì 4 aprile con il superG femminile e il gigante maschile. Gran chiusura sabato 5 aprile con i due slalom speciale maschile e femminile sulla pista Piavac all’Alpe di Lusia. In abbinata alle gare assolute la Fisi ha chiesto di inserire anche alcune competizioni giovanili, quindi assieme alle gare senior verranno assegnati anche i titoli giovani maschile e femminile di discesa libera, il superG femminile giovani, oltre a due gare che saranno valide per il Grand Prix Italia, ovvero lo slalom femminile e il superG maschile. Fra l'altro sempre nella stessa zona mercoledì 2 aprile si svolgeranno i Campionati italiani assoluti e giovani maschili e femminili di ski cross, nel tracciato Park Monzoni che ha già ospitato la Coppa del Mondo e la Coppa Europa.

Chiuse ufficialmente le iscrizioni si ha già il quadro dei protagonisti, in particolar modo dei big delle nazionali italiane, e soprattutto il riferimento a quali gare prenderanno parte. Su tutti sicuramente gli occhi saranno puntati sulla fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale e delle coppe di specialità di discesa e slalom gigante Federica Brignone, del Centro sportivo Carabinieri. La valdostana è iscritta al superg, al gigante e allo slalom speciale. Rimanendo in campo femminile non parteciperà all’appuntamento tricolore Sofia Goggia, ma ci saranno Marta Bassino (DH, SG e GS le gare dove indosserà il pettorale), la trentina Laura Pirovano (DH, SG e GS), Elena Curtoni (DH e SG), Giorgia Collomb e Martina Peterlini (GS e SL).

In campo maschile saranno presenti in Val di Fassa Dominik Paris, che indosserà il pettorale in superg e discesa, quindi Christof Innerhofer (GS, SG e DH), Alex Vinatzer in slalom e gigante, quindi l’atleta di casa Stefano Gross che con lo slalom speciale di sabato chiuderà ufficialmente la sua carriera agonistica fatta di una vittoria in Coppa del Mondo e di tanti podi. Nella serata di mercoledì 2 aprile è stato inoltre previsto un momento celebrativo speciale dedicato al campione di San Giovanni di Fassa alle ore 18 presso la piazza principale di Moena. Start list alla mano complessivamente si attendono in Val di Fassa 600 partecipanti alle 8 gare previste.