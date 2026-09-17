Buonfiglio: "Pensiamo alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2036"

"Il Coni affianca le Federazioni e i gruppi sportivi militari, e mette a disposizione i centri di medicina dello sport - ha aggiunto Buonfiglio -. L'obiettivo, è inutile nasconderlo, è vincere altre medaglie. Dopo i successi ottenuti a Tokyo 2021, Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, lo sport italiano è 'condannato' a vincere". "Il nostro impegno - ha spiegato il presidente del Coni - è anche quello di promuovere la formazione dei dirigenti sportivi e prestare attenzione all'impiantistica: l'obiettivo deve essere sempre quello di favorire l'attività degli atleti".