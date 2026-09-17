Buonfiglio: "Pensiamo alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2036"

"Stiamo verificando la possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi del 2036. Un obiettivo che potremo centrare senza la necessità di realizzare nuovi impianti, ma adattando quelli esistenti, a parte la realizzazione di un villaggio olimpico. Non dimentichiamo che siamo il secondo Paese al mondo per l'organizzazione di grandi eventi sportivi, come hanno dimostrato anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo". Lo ha dichiarato questa sera a Pavia il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, intervenendo in Comune a un incontro organizzato dal Panathlon Club Pavia.
"Il Coni affianca le Federazioni e i gruppi sportivi militari, e mette a disposizione i centri di medicina dello sport - ha aggiunto Buonfiglio -. L'obiettivo, è inutile nasconderlo, è vincere altre medaglie. Dopo i successi ottenuti a Tokyo 2021, Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, lo sport italiano è 'condannato' a vincere". "Il nostro impegno - ha spiegato il presidente del Coni - è anche quello di promuovere la formazione dei dirigenti sportivi e prestare attenzione all'impiantistica: l'obiettivo deve essere sempre quello di favorire l'attività degli atleti".