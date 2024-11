BILIARDO: PARTITE DI SNOOKER TRUCCATE, PER INGLESE KING 5 ANNI DI SQUALIFICA

Il giocatore di snooker inglese Mark King è stato squalificato per cinque anni dopo essere stato giudicato colpevole di partite truccate e di aver fornito informazioni privilegiate nell'ultimo scandalo di corruzione che ha travolto questo sport. La punizione per il 50enne King riguardava una partita contro Joe Perry al Welsh Open giocata il 13 febbraio dello scorso anno che era stata segnalata per un flusso di scommesse sospette. La squalifica di King termina dopo il 17 marzo 2028 e gli è stato anche ordinato di pagare più di 68.000 sterline (86.000 dollari) di spese. King ha raggiunto l'undicesimo posto in carriera nel 2003. La sospensione di King arriva dopo che i giocatori cinesi Liang Wenbo e Li Hang sono stati squalificati a vita dallo snooker l'anno scorso per il loro ruolo in uno scandalo di partite truccate che ha coinvolto altri otto loro connazionali.