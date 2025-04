BiciScuola per la prima volta a Il Giro d'Abruzzo

MOST è il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, pilastro importante nell’ambito della trasformazione del panorama della mobilità sostenibile. Coinvolge 24 Università, il CNR e 24 imprese con la missione di implementare soluzioni moderne, sostenibili e inclusive per l’intero territorio nazionale. Un partner ideale per BiciScuola! MOST in questa edizione 2025 lancerà l'iniziativa Scopri Eko, la super bicicletta! Attraverso una narrazione interattiva i bambini conosceranno Eko, una bicicletta speciale che sogna di diventare una e-bike per aiutare il Pianeta. Ogni tappa della storia diventerà un’occasione per riflettere su energia, ecologia e mobilità sostenibile, anche attraverso l’uso cooperativo di piattaforme digitali, unendo così gioco e racconto. Un contenuto volto a promuovere creatività, collaborazione, pensiero critico e consapevolezza ambientale, con una guida dedicata agli insegnanti ricca di spunti, strumenti di osservazione e proposte inclusive.