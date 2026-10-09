Biathlon, Vittozzi: "Dopo oro ai Giochi non sapevo più cosa fare, ma mi diverto ancora"

"C'è stato un momento, dopo aver raggiunto il mio ultimo traguardo e il più difficile (l'oro olimpico a Milano Cortina, ndr), che ho passato una settimana a chiedermi cosa fare. La mia era più la paura di non aver più quel brivido e quella fame, poi l'ho scacciata via subito tornando a fare la Coppa del Mondo e mi sono divertita davvero tanto". Così Lisa Vittozzi nel corso del Media Day della Fisi, all'Armani Teatro di Milano, in vista della prossima stagione di Coppa del Mondo. "Con le olimpiadi è stata una stagione stressante e difficile da gestire, poi me la sono goduta. Alla fine mi diverto ancora e quindi perché smettere?", ha aggiunto.