Biathlon: Ibu Cup, Aspenes vince sprint d'apertura in Svezia

Vittoria per il norvegese Sverre Dahlen Aspenes nella sprint che a Idre Fjall (Svezia) ha inaugurato la stagione 2024/25 di Ibu Cup. Il ventisettenne di Lillehammer ha completato la gara con il tempo di 23'20"7 commettendo un singolo errore al tiro nella sessione in piedi; alle sue spalle secondo posto per il connazionale Martin Uldal (0-1, +12"5) con l'esperto francese Antonin Guigonnat (0-0, +14"0) a completare il podio. Un errore nella sessione a terra ha consentito a Nicola Romanin di inserirsi al 14esimo posto della classifica finale, risultando il miglior azzurro di giornata con un distacco di 1'20"9. Alle sue spalle, Christoph Pircher è ventesimo (1-0, +1'49"9), Marco Barale è 24esimo (0-2, +2'03"5), Nicolo Betemps è 37esimo (0-2, +2'23"1, nella foto), David Zingerle è 40esimo (1-2, +2'33"2) e Nicolò Giraudo è 54esimo (2-0, +2'55"4). Alle 14 prenderà il via la sprint femminile, mentre la tappa svedese proseguirà sabato 30 novembre con due ulteriori sprint che definiranno l'ordine di partenza dell'inseguimento del giorno successivo.