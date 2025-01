Biathlon: Europei, doppietta tedesca nell'individuale, ottava Zingerle

Linda Zingerle ha conquistato l'ottavo posto nell'individuale che ha aperto il programma dei Campionati Europei in Val Martello, in provincia di Bolzano. L'altoatesina (0-1-0-1) ha completato la gara con due errori - uno in ciascuna delle due serie in piedi - accumulando così un ritardo di 1'30"8 nei confronti della tedesca Johanna Puff, vincitrice senza alcuna penalità dopo 47'06"4 di gara davanti alla connazionale Marlene Fichtner (+9"5), a sua volta infallibile al tiro. Il podio è stato quindi completato dalla svedese Anna Karin Heijdenberg (1-1-0-1). staccata di 18"0 dalla tedesca. Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, Sara Scattolo (0-1-1-1) ha chiuso 33esima a 4'17, seguita da Beatrice Trabucchi (0-1-2-1) a 5'05, Birgit Scholzhnorn (1-1-0-3), 57esima.