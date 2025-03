Biathlon, Cdm: Wierer nona nella sprint di Nove Mesto

Nono posto per Dorothea Wierer nella sprint di Nove Mesto, in Cechia, valida per la Coppa del Mondo di biathlon, che restituisce il successo alla norvegese Ingrid Tandrevold che fa pesare gli zero errori al tiro per imporsi in 19'13"5 davanti alle due francesi Justin Braisaz Bouchet (0-1) e Julia Simon (0-0), staccate rispettivamente di 15"1 e 20"9. Ai piedi del podio ancora Francia con Lou Jeanmonnot (0-1, +27"1) con Lisa Hauser e Karoline Knotten quinta e sesta senza penalità, al pari di Suvi Minkkinen e Milena Todorova che completano la top8 di giornata. Appena dietro, ecco Dorothea Wierer: l'errore in piedi (0-1) tengono l'azzurra lontana dal tavolo del podio ma il ritardo di 44"4 alla luce della condizione messa in mostra lascia aperti interessanti prospettive per l'inseguimento di domani. Molto positiva anche la prova di Samuela Comola che senza errori è sedicesima a 54"8 mentre Hanna Auchentaller (1-0) chiude al 27simo posto con un gap di 1'24 da Tandrevold. Un errore per poligono quindi per Michela Carrara (1-1), 33esima a 1'31 con Martina Trabucchi (0-1) pronta a garantirsi a propria volta un posto nell'inseguimento con il 51esimo posto a 2'02; più attardata invece Linda Zingerle (0-2). Franziska Preuss - oggi 15esima - mantiene la leadership della classifica generale con 905 punti davanti a Jeanmonnot (842) e Simon (595) che scavalca l'assente Elvira Öberg (571); Wierer è undicesima a quota 388. Preuss si mantiene in testa anche nella classifica di specialità (324) ma Braisaz si avvicina (317) con Jeanmonnot terza a 217; Wierer è settima, 196 punti per lei. Sabato il programma di Nove Mesto propone l'inseguimento maschile alle 14.55 e la prova femminile alle 17.40.