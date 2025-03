Biathlon: Cdm, Italia 5/a nella staffetta mista di Pokljuka, vince la Svezia

La tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Pokljuka si conclude con il quinto posto della staffetta mista azzurra che con Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel impiega nove ricariche per chiudere a 1'01 dalla Svezia. Il quartetto gialloblu (Hejdeberg, H. Öberg, Ponsiluoma, Samuelsson) ha trovato nella seconda frazione la possibilità di prendere il largo andando a vincere dopo 1:09'07"5 con 12 ricariche utilizzate nel complesso. Alle spalle degli svedesi la Francia ha saputo risalire dopo il giro di penalità colto da Richard per chiudere in seconda piazza a 14"8 (1+6) con la Norvegia terza a 20" (0+10). Auchentaller è protagonista di una buona frazione di lancio macchiata solo dal triplice errore a terra ma passa il testimone a Carrara in nona piazza. La valdostana riesce a risalire sparando bene (0+2) portando l'Italia al quarto posto a metà gara. La prima frazione maschile vede quindi Braunhofer (0+2) tenere a portata di tiro il gruppo in lotta per la quarta piazza per lanciare Giacomel in settima posizione. Buona la prova finale del trentino (0+2) che chiude quinto nella scia dell'Austria. Il successo permette alla Svezia di sorpassare in chiusura di stagione la Francia nella classifica finale delle staffette miste: 439 punti per gli scandinavi contro i 430 dei transalpini; terza è la Norvegia con 341; Italia ottava a quota 225. Da venerdì si correrà ad Oslo per la tappa finale di Coppa del Mondo, un trittico che proporrà nell'ordine sprint, inseguimento e mass start.