Biathlon, Cdm: Giacomel terzo nella sprint di Anterselva

Un Tommaso Giacomel strabordante sugli sci è terzo nella sprint di Anterselva: alla Sudtirol Arena della località altoatesina il trentino ha sfiorato il successo nonostante i due errori al tiro, uno per ciascun poligono, chiudendo a soli 2"6 dal norvegese Tarjei Bø, esente da errori e vincente per un'incollatura sul connazionale Sturla Lægreid (0-1, +0"4). Alle spalle dei due norvegesi Giacomel (1-1) infiamma il pubblico di Anterselva: nessuno è andato veloce come lui sugli sci e cinque giorni dopo il trionfo nella mass start di Ruhpolding Tommaso si conferma sul podio, il quinto di una carriera in cui vanta ora quattro secondi posti. L'Italia mancava dal podio maschile di Anterselva da 11 anni, dalla vittoria di Lukas Hofer nella sprint del gennaio 2014.