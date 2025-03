Biathlon, CdM: Francia vince staffetta maschile Nove Mesto, Italia sesta

L'Italia è sesta con Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Didier Bionaz: una prova troppo incostante, con cinque giri di penalità che hanno impedito di dare concretezza ad ottimi presupposti alla luce della terza posizione occupata al secondo e terzo cambio. Cappellari ha completato il proprio segmento in 13esima posizione (1+3) a 1'28 ma è spettato ad un ottimo Giacomel riportare l'Italia in quota passando il testimone a Braunhofer in terza posizione a solo 26"1 dalla Norvegia. L'altoatesino è altrettanto efficace nella propria frazione, leggendo al meglio le varianti condizioni di vento per mantenere il piazzamento alle spalle di Francia e Norvegia, ma l'atto finale si rivela in salita per Bionaz al tiro e per il quartetto azzurro prende così forma il sesto posto finale, preceduti da Germania (4+10) e Austria (0+10).