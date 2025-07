Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai Mondiali di scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia a Tbilisi. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno battuto in semifinale la Francia, col punteggio di 45-30. Gli azzurri se la vedranno con gli Stati Uniti nella finale mondiale a Tbilisi. Gli americani hanno, infatti, superato l'Ungheria in semifinale per 45 a 39.