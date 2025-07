Anche il 76enne Marco Olmo alla Urban Trail di Cagliari

Procede spedito il conto alla rovescia per l'undicesima edizione di Cagliari Urban Trail, l'evento podistico che attraversa in notturna il capoluogo con una corsa competitiva e con una camminata non competitiva. Fino al 31 luglio è possibile garantirsi un pettorale di gara a prezzo speciale: 20 euro per la Race, 14 per la Walk. Organizzato dalla GLEsport, sotto l'egida della UISP Comitato Territoriale di Cagliari APS e con il patrocinio e contributo del Comune di Cagliari, l'evento torna il 13 settembre con la classica formula: Race di 11 km e Walk di 6 km, fra luoghi storici, tipici e tra più suggestivi della città, su strade asfaltate, marciapiedi, giardini, scale e tratti fuoristrada. L'anno scorso il successo assoluto andò a Ismaele Deidda, 20enne di Villacidro, davanti a Pierfrancesco Aru e al campione uscente Giorgio Calcaterra, due volte vincitore dell'Urban Trail. Fra le donne, successo di Enrica Pintor su Annalisa Falchi e Federica Frongia. È intanto arrivata la conferma della partecipazione straordinaria di Marco Olmo, 76 anni, piemontese di Alba, leggenda dell'ultramaratona, vincitore di numerosi eventi podistici in tutto il mondo. Alla vigilia, venerdì 12 settembre, Olmo ripercorrerà le sue avventure in un incontro con gli atleti, durante il quale saranno proiettate le esperienze alla Marathon des Sables e all'Ultra Trail du Mont Blanc.