Beach volley, Manfredi: "Nostro obiettivo rimane Los Angeles '28"

La nuova stagione del beach volley è pronta a decollare. A partire dal Campionato Italiano Assoluto 2025, nove tappe in tutta Italia dal 13 giugno al 7 settembre con gli appuntamenti "Gold", che saranno quattro - invece di tre - in programma a Caorle (VE, 13-15 giugno), Montesilvano (PE, 11-13 luglio), con in palio la Coppa Italia, Marina di Modica (RG, 1-3 agosto) e a Bellaria Igea Marina (RN, 5-7 settembre), sede delle Finali. "Il nostro è un segmento che sta crescendo, siamo concentratissimi sulle squadre nazionali e il nostro obiettivo rimane Los Angeles con investimenti importanti che stanno pagando", le parole di Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, alla presentazione della nuova stagione. Decise, poi, anche le coppie femminili azzurre che saranno formate da Gottardi/Orsi Toth e Bianchi/Scampoli, con la dt Caterina De Marinis che sottolinea come sia "la scelta migliore per creare due coppie di alto livello". Mentre nel maschile saranno composte da Cottafava/Dal Corso e Rossi/Viscovich. "Siamo l'Italia e abbiamo il dovere di creare qualcosa che ci possa portare a primeggiare", ammette Paolo Nicolai, dt della nazionale maschile. La stagione, poi, proseguirà con le tappe Futures italiane del Beach Pro Tour 2025 e i Campionati Europei Under 18 fino ad arrivare ai Campionati del mondo, in programma dal 13 al 22 novembre ad Adelaide, in Australia. Parallelamente all'attività FIVB, poi, la stagione 2025 sarà ricca anche di eventi CEV con, dal 17 al 20 luglio, la fase finale della Beach Volley Nations Cup 2025 ad Espinho, in Portogallo, mentre dal 30 luglio al 3 agosto a Dusseldorf, in Germania, si svolgeranno i Campionati Europei.