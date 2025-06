Battocletti: "Dal Golden Gala non so cosa aspettarmi, la stagione è lunga"

Nadia Battocletti ha parlato alla vigilia del Golden Gala di Roma: "Non ho paura che ci possa essere un calo di motivazioni dopo il 2024 vissuto". L' argento olimpico nei 10.000 metri ha sottolineato il sostegno della famiglia: "È un lavoro e mi sento fortunata nel portelo fare. Poi sono sempre appoggiata dai miei genitori in tutto e per tutto". La Battocletti non ha alte aspettative per la tappa di Roma della Diamond League: "Non so bene cosa aspettarmi, l'obiettivo è buttarsi e vedere cosa succede. Sarà il primo 5000 della stagione". L'obiettivo principale del 2025 saranno i mondiali di settembre a Tokyo: "Anche questa stagione è bella lunga. Abbiamo caricato bene fino a questa gara. Poi ci sarà il raduno e ricomincerò a lavorare più tranquilla e farò due alture prima di scendere per il Giappone".