Basket: vincono Milano, Cantù, Venezia, Trapani e Tortona

02 Nov 2025 - 21:35

Cinque le partite del campionato di basket di Serie A giocate nel pomeriggio. Nell'anticipo vittoria casalinga di Cantù contro Cremona 91-83. Vittoria casalinga di Venezia contro Varese per 86-75, mentre Trapani ha piegato Brescia 77-75. Netta la vittoria esterna dell'Olimpia Milano in casa della Reggiana per 93-61, infine nel posticipo successo di Tortona contro Napoli per 87-76. In classifica al comando sempre Tortona, insieme a Virtus Bologna, Brescia e Milano tutte a quota 8 punti. In coda Treviso e Sassari ancora a secco di vittorie. 

