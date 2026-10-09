Basket: Tar non sospende revoca dell'affiliazione e la sanzione a Trapani Shark

09 Ott 2026 - 16:16
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Con due distinte ordinanze, il Tar del Lazio ha nuovamente respinto le richieste della società Trapani Shark di sospendere l'efficacia della delibera del Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro (Fip) del 16 luglio scorso - con cui le è stata revocata l'affiliazione, con esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati - nonché della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 6 agosto scorso che respingeva il ricorso contro l'esclusione dal campionato di serie A1 2025/2026, con annullamento di tutte le undici partite disputate e le sanzioni accessorie (iscrizione a campionato dilettantistico di ultimo livello, svincolo dei giocatori, ammenda di 600mila euro, inibizione del presidente per tre mesi). Quanto al primo ricorso, i giudici hanno ritenuto che la nuova domanda cautelare proposta "presenta profili di inammissibilità, non essendo fondata su fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio". In più, l'impugnativa "presenta profili di inammissibilità in quanto esperita contro un atto che allo stato è oggetto di ricorso dinanzi alla Giunta del Coni". Domanda cautelare respinta, quindi, con fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito del ricorso il prossimo 13 gennaio. Quanto al secondo ricorso, il Tar ha ritenuto che l'impugnativa "ha ad oggetto una sanzione che, per gli aspetti escludenti ed inibitori, ha in parte già spiegato i suoi effetti con riferimento al campionato 2025-2026, residuando il solo interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della illegittimità a fini risarcitori". La domanda sotto il profilo del riconoscimento del titolo per partecipare alla serie A1 o A2, poi, "presenta profili di inammissibilità, avendo l'istante subìto la revoca della affiliazione con atto della Fip del 16 luglio 2026, il che non le consente, allo stato, di partecipare ai campionati federali". In questo caso, l'udienza di merito è stata fissata il prossimo 24 febbraio.

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