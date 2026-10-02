Basket: qualif. Mondiali 2027, Italia torna al Palauer, sfida alla Turchia il 26/11

Roma torna ad abbracciare la Nazionale. Giovedì 26 novembre, alle 20, l'Italia affronterà la Turchia al Palazzo dello Sport dell'Eur nell'ambito della seconda fase delle qualificazioni europee alla Fiba World Cup 2027. Una sfida di grande importanza nel cammino verso il Mondiale di Doha, in programma la prossima estate. Italia e Turchia fanno parte del Gruppo J insieme a Serbia, Lituania, Islanda e Bosnia Erzegovina. La gara di Roma sarà il terzo appuntamento della seconda fase per gli Azzurri, che dopo le trasferte contro la Bosnia Erzegovina e la gara interna con la Serbia affronteranno dunque la Turchia davanti al pubblico di casa. Per la Nazionale maschile sarà un ritorno particolarmente significativo in una città che ha scritto pagine importanti della storia del basket italiano. Roma fu infatti il teatro delle Olimpiadi del 1960, uno degli appuntamenti più importanti nella storia della pallacanestro azzurra. Il torneo olimpico si disputò tra il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano e il Palazzo dello Sport dell'EUR. L'Italia, guidata da Nello Paratore, raggiunse uno storico quarto posto, allora miglior risultato della Nazionale ai Giochi Olimpici. La fase finale del torneo si disputò proprio al Palazzo dello Sport dell'EUR. A distanza di 31 anni, la Capitale tornò poi al centro della scena del basket internazionale con EuroBasket 1991. Il torneo si concluse al Palazzo dello Sport dell'EUR con l'Italia d'argento: gli Azzurri di Sandro Gamba arrivarono fino alla finale, dove furono sconfitti dalla Jugoslavia. Quella medaglia resta l'ultima conquistata dalla Nazionale maschile in un grande torneo disputato in casa.