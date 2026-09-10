Basket, presentata a Tortona Supercoppa Lba. Gherardini: "Nova Arena apripista"

Nella Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona si è svolta in mattinata la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa LBA SisalClub 2026, evento che aprirà la stagione sportiva 2026/27 che si svolgerà alla Nova Arena nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre. Dopo aver ospitato a Torino le ultime quattro edizioni della Final Eight, la Regione Piemonte accoglie di nuovo il grande basket italiano con la Supercoppa 2026, organizzata con la collaborazione della FIP Piemonte. "Ringrazio innanzitutto il Club Derthona Basket, la famiglia Gavio e il presidente Marco Picchi per averci espresso già diversi mesi fa il desiderio di poter ospitare la Supercoppa LBA, l'evento inaugurale della nuova stagione 26/27 - queste le parole del Presidente LBA Maurizio Gherardini - In fondo è un modo per certificare ancora meglio la realtà di Tortona sulla mappa del basket italiano di Serie A, con il forte sostegno a tale candidatura rappresentato dal suo nuovo impianto e dall'intera Cittadella dello Sport. Essere a Tortona acquista un valore duplice: in un Paese che fatica a sviluppare le sue risorse per la mancanza di un'impiantistica sportiva di livello pari a quello che tante altre nazioni possono vantare, la Supercoppa è stata assegnata nell'impianto di più recente inaugurazione tra quelli che ospitano il campionato LBA. E che rappresenta un apripista per quelli in arrivo a Bologna, Cantù e Venezia. Stiamo entrando in una nuova fase della nostra offerta di spettacolo sportivo e di intrattenimento, tante realtà anche storiche stanno per vivere un importante momento di nuova visione imprenditoriale dei loro Club. Che qui a Tortona è già realtà, grazie agli investimenti e alla passione di una persona come Beniamino Gavio e quella della sua famiglia. Il weekend di Supercoppa è ancor più significativo per la realtà LBA perché segna il debutto ufficiale al nostro fianco del nuovo title sponsor SisalClub. È una partnership prestigiosa che presenteremo quanto prima in maniera più dettagliata: ci sono comunque tutte le premesse per camminare insieme a SisalClub verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati per il futuro di crescita della LBA. Vorrei infine trasmettere il mio ringraziamento al Comune e alle istituzioni di Tortona, che hanno messo a terra un bel calendario di eventi e forme di intrattenimento e coinvolgimento in ambito locale, a corollario dei due giorni di Supercoppa: l'importanza della presenza delle Istituzioni al fianco degli eventi sportivi è anche testimoniata dal solido legame con la Regione Piemonte. Ed è bello certificare come anche i Comuni di questa terra siano allineati dalle stesse filosofie verso lo sport e soprattutto il basket".