Basket: oltre 6mila biglietti venduti per derby Maxima Roma-Bc

08 Ott 2026 - 13:25
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Oltre 6.100 biglietti già venduti e primo e secondo anello del PalaEur completamente esauriti. A tre giorni dal derby con la BC Roma, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18.15 e valido per la terza giornata del campionato di Serie A SisalClub 2026/2027, la risposta dei tifosi della Maxima Roma continua a crescere. Un risultato importante per la società, che segue la grande partecipazione registrata all'esordio casalingo contro il Napoli Basket e conferma la crescita di pubblico della Maxima. Un segnale concreto del lavoro portato avanti dal club per rafforzare il legame con i tifosi e costruire un seguito sempre più ampio. Restano ancora disponibili i biglietti per il terzo anello e gli ultimi posti in parterre. Sono previste riduzioni per Under 18 e Over 65 (-20%) e Under 12 (-50%). "Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi per la straordinaria risposta. Fin dalla prima partita al PalaEur hanno risposto in massa e con grande entusiasmo, facendo sentire alla squadra tutto il loro sostegno - dichiara Paul Matiasic, Presidente della Maxima Roma -. Sta crescendo giorno dopo giorno il legame tra Maxima Roma e la sua gente. È un risultato che sentiamo profondamente nostro, perché nasce dal lavoro che stiamo facendo per costruire una squadra, un club e una comunità in cui Roma possa riconoscersi. Il PalaEur è la nostra casa e domenica vogliamo vederlo pieno dei nostri colori fino all'ultimo posto". 

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