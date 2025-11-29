Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket:Nba Cup, Lakers non si fermano più,Okc batte anche i Suns

29 Nov 2025 - 09:37

Quarta vittoria su quattro partite in NBA Cup per i Lakers, che battono Dallas 129-119 e vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno San Antonio, capace di vincere a Denver. A Ovest vanno ai quarti di finale anche Thunder e Suns, protagonisti di una sfida tiratissima vinta da Oklahoma City 123-119 grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander e che ora si ripeterà con in palio la semifinale. Anche i Knicks vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno Toronto, dopo aver battuto Milwaukee 118-109 . Derby della Florida invece nell'altro quarto di finale a Est, dove Miami incontrerà Orlando, reduce dal colpo in trasferta a Detroit che vale a Desmond Bane, migliore dei suoi nella vittoria in trasferta, e compagni la qualificazione. 

Ultimi video

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh VIDEO

MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:37
Basket:Nba Cup, Lakers non si fermano più,Okc batte anche i Suns
17:23
Sci alpino, Goggia: "A Copper concentrata dalla prima all'ultima porta"
16:43
F1, Piastri svetta nelle Libere 1 in Qatar
15:00
Automobilismo, il team Peugeot conferma i piloti per il Wec
12:17
Pallavolo, la Numia Vero Volley Milano ingaggia Li Yingying