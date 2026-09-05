Ciclismo, il ct Amadio: "Italia pronta a giocarsela ai Mondiali"

Per la prova in linea uomini Elite sono stati convocati Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo, Lorenzo Finn, Cristian Scaroni, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Matteo Trentin, Matteo Sobrero e Diego Ulissi. Per la cronometro uomini Elite Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Per la prova in linea donne Elite sono state convocate Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Erica Magnaldi, Eleonora Gasparrini, Monica Trinca Colonel, Sara Casasola e Francesca Barale; per la cronometro Elisa Longo Borghini e Vittoria Guazzini. Tra gli uomini Under 23, per la prova in linea sono stati convocati Matteo Scalco, Federico Lorello, Mattia Negrente, Alessandro Cattani, Mattia Proietti Gagliardoni, Enea Sambinello, Simone Zanini, Davide Frigo, Roberto Capello e Nicolas Milesi; per la cronometro Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Nella prova in linea donne Under 23 correranno Giada Silo, Gaia Segato ed Eleonora Ciabocco. Per la prova in linea uomini Junior sono stati convocati Patrick Pezzo Rosola, Brandon Fedrizzi, Guido Viero, Alessandro Battistoni, Luca Gugnino, Nicola Padovan, Enrico Balliana, Andrea Pierotto e Marco Zoco; per la cronometro Patrick Pezzo Rosola, Andrea Tarallo ed Enrico Balliana. Tra le donne Junior, nella prova in linea correranno Giorgia Pellizzotti, Azzurra Ballan, Maria Acuti e Matilde Rossignoli; nella cronometro Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Azzurra Ballan. Nella Team Relay la componente maschile sarà formata da Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, quella femminile da Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel.