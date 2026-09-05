Ciclismo, il ct Amadio: "Italia pronta a giocarsela ai Mondiali"

05 Set 2026 - 19:42
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"Arriviamo al Mondiale con fiducia, abbiamo un ottimo gruppo, molto giovane, con la possibilità di interpretare la corsa con più punte. L'Italia è pronta e siamo pronti a giocarcela". Lo ha detto all'ANSA il commissario tecnico della strada maschile Elite, Roberto Amadio, a Matera, dove questa sera, a Casa Cava, nei Sassi, è stata presentata la Nazionale italiana di ciclismo che parteciperà ai Mondiali di Montreal 2026. "Dovremo fare gruppo e capire insieme come affrontare la gara - ha aggiunto Amadio - anche se ho già le idee abbastanza chiare. Bisogna crederci fino alla linea d'arrivo, perché può succedere di tutto, rispettando naturalmente gli avversari". Il ct ha fatto riferimento anche a Tadej Pogacar, costretto al ritiro dopo una caduta: "Mi dispiace, al di là del fatto che sia il corridore più forte rappresenta un valore molto importante per tutto il ciclismo mondiale. Gli faccio tanti auguri e spero guarisca presto. Sarà una corsa un po' più aperta".

Per la prova in linea uomini Elite sono stati convocati Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo, Lorenzo Finn, Cristian Scaroni, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Matteo Trentin, Matteo Sobrero e Diego Ulissi. Per la cronometro uomini Elite Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Per la prova in linea donne Elite sono state convocate Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Erica Magnaldi, Eleonora Gasparrini, Monica Trinca Colonel, Sara Casasola e Francesca Barale; per la cronometro Elisa Longo Borghini e Vittoria Guazzini. Tra gli uomini Under 23, per la prova in linea sono stati convocati Matteo Scalco, Federico Lorello, Mattia Negrente, Alessandro Cattani, Mattia Proietti Gagliardoni, Enea Sambinello, Simone Zanini, Davide Frigo, Roberto Capello e Nicolas Milesi; per la cronometro Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Nella prova in linea donne Under 23 correranno Giada Silo, Gaia Segato ed Eleonora Ciabocco. Per la prova in linea uomini Junior sono stati convocati Patrick Pezzo Rosola, Brandon Fedrizzi, Guido Viero, Alessandro Battistoni, Luca Gugnino, Nicola Padovan, Enrico Balliana, Andrea Pierotto e Marco Zoco; per la cronometro Patrick Pezzo Rosola, Andrea Tarallo ed Enrico Balliana. Tra le donne Junior, nella prova in linea correranno Giorgia Pellizzotti, Azzurra Ballan, Maria Acuti e Matilde Rossignoli; nella cronometro Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Azzurra Ballan. Nella Team Relay la componente maschile sarà formata da Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, quella femminile da Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. 

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