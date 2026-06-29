Basket, Milano ufficializza Burnell e monitora Fontecchio

29 Giu 2026 - 14:59
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L'EA7 Milano ufficializza l'acquisto di Jason Burnell e monitora con attenzione la situazione di Simone Fontecchio, il cui contratto con i Miami Heat del nuovo arrivo Giannis Antetokounmpo è in scadenza. Coach Poeta e l'azzurro nei giorni scorsi erano assieme sull'isola greca di Paros per le nozze dell'ex ala dell'Olimpia, Bruno Cerella: Poeta è stato anche ritratto in una foto in cui rivolge la scritta "I love him" (io lo amo) verso Fontecchio, un chiaro segnale delle intenzioni di Milano sul mercato.

Poeta intanto abbraccia uno dei suoi pretoriani, con la firma di Burnell, sesto uomo dell'ultimo campionato con Brescia (14.1 punti e 7.1 rimbalzi nel 2025/26). "Sono incredibilmente entusiasta per quello che questo nuovo, eccitante, capitolo della carriera, in un grande club come Milano, rappresenta per me e per la mia famiglia - le prime parole dell'ala americana, 29 anni da compiere il 15 agosto -. Non vedo già l'ora di dare ai miei compagni soprattutto, agli allenatori e ai tifosi tutto quello di cui dispongo". Nelle prossime ore è atteso anche il comunicato dell'addio di Ettore Messina dopo 7 anni assieme. 

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