Basket, Milano ufficializza Burnell e monitora Fontecchio

L'EA7 Milano ufficializza l'acquisto di Jason Burnell e monitora con attenzione la situazione di Simone Fontecchio, il cui contratto con i Miami Heat del nuovo arrivo Giannis Antetokounmpo è in scadenza. Coach Poeta e l'azzurro nei giorni scorsi erano assieme sull'isola greca di Paros per le nozze dell'ex ala dell'Olimpia, Bruno Cerella: Poeta è stato anche ritratto in una foto in cui rivolge la scritta "I love him" (io lo amo) verso Fontecchio, un chiaro segnale delle intenzioni di Milano sul mercato.