Tour de France, annunciata formazione UAE Team Emirates. Pogacar: "Daremo il massimo"

"Il Tour de France è sempre la sfida più grande della stagione e anche la corsa che ci motiva di più - ha dichiarato il fuoriclasse sloveno - Ogni anno ti presenti alla partenza sapendo che in tre settimana può succedere di tutto, ed è questo che lo rende così speciale. Ci siamo preparati molto bene come squadra, tutti hanno lavorato duramente e siamo entusiasti di iniziare finalmente a Barcellona. Mi sento bene, non vedo l'ora di correre e so che avrò un gruppo fantastico di compagni di squadra e staff al mio fianco. Abbiamo molta fiducia l'uno nell'altro e abbiamo accomulato molta esperienza insieme nel corso degli anni. Ci saranno avversari forti, tappe difficili e molti altri momenti imprevedibili, ma siamo pronti a dare il massimo".