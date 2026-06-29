Tour de France, annunciata formazione UAE Team Emirates. Pogacar: "Daremo il massimo"

29 Giu 2026 - 12:47
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LA UAE Team Emirates-XRG ha annunciato la formazione di otto corridori che sarà al via del Tour de France, che scatterà sabato 4 luglio. Attorno al capitano Tadej Pogacar ci saranno Isaac Del Toro, Felix Grosschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Welles e Adam Yates.

"Il Tour de France è sempre la sfida più grande della stagione e anche la corsa che ci motiva di più - ha dichiarato il fuoriclasse sloveno - Ogni anno ti presenti alla partenza sapendo che in tre settimana può succedere di tutto, ed è questo che lo rende così speciale. Ci siamo preparati molto bene come squadra, tutti hanno lavorato duramente e siamo entusiasti di iniziare finalmente a Barcellona. Mi sento bene, non vedo l'ora di correre e so che avrò un gruppo fantastico di compagni di squadra e staff al mio fianco. Abbiamo molta fiducia l'uno nell'altro e abbiamo accomulato molta esperienza insieme nel corso degli anni. Ci saranno avversari forti, tappe difficili e molti altri momenti imprevedibili, ma siamo pronti a dare il massimo".

Pogacar va a caccia del suo terzo successo di fila alla Grande Boucle, che gli consentirebbe di portarsi a quota cinque vittorie eguagliando campioni del passato del calibro di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. 

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