Sinner sempre più da record, dopo Wimbledon eguaglierà Lleyton Hewitt

Jannik Sinner ha raggiunto le 78 settimane da numero 1 del mondo. L'azzurro, che a Wimbledon inaugura il programma del Centre Court, onore che spetta al campione in carica di singolare maschile nella prima giornata, vista l'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz e il distacco maturato sugli inseguitori è sicuro di rimanere in vetta comunque vada il percorso ai Championships. Il lunedì successivo alla finale inizierà l'80ma settimana, eguagliando Lleyton Hewitt, decimo giocatore ad aver trascorso più tempo da numero 1 nell'era del ranking ATP computerizzato, introdotto nel 1973. Le gerarchie potrebbero però cambiare alle spalle di Jannik. Alexander Zverev, numero 3 del mondo, battuto al primo turno l'anno scorso dal francese Arthur Rinderkech, ha infatti l'occasione di salire alla posizione numero 2 per la prima volta da maggio 2025: ma dovrà arrivare in finale per scavalcare Alcaraz. Anche Daniil Medvedev, battuto come Zverev al primo turno, difende solo 10 punti. Se riuscirà ad arrivare lontano nel torneo, potrebbe darsi la chance di tornare tra i primi 5 del mondo per la prima volta dal mese di gennaio del 2025.