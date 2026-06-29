Sinner sempre più da record, dopo Wimbledon eguaglierà Lleyton Hewitt

29 Giu 2026 - 12:33
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Jannik Sinner e il trofeo di Wimbledon 2025 © italyphotopress

Jannik Sinner e il trofeo di Wimbledon 2025 © italyphotopress

Jannik Sinner ha raggiunto le 78 settimane da numero 1 del mondo. L'azzurro, che a Wimbledon inaugura il programma del Centre Court, onore che spetta al campione in carica di singolare maschile nella prima giornata, vista l'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz e il distacco maturato sugli inseguitori è sicuro di rimanere in vetta comunque vada il percorso ai Championships. Il lunedì successivo alla finale inizierà l'80ma settimana, eguagliando Lleyton Hewitt, decimo giocatore ad aver trascorso più tempo da numero 1 nell'era del ranking ATP computerizzato, introdotto nel 1973. Le gerarchie potrebbero però cambiare alle spalle di Jannik. Alexander Zverev, numero 3 del mondo, battuto al primo turno l'anno scorso dal francese Arthur Rinderkech, ha infatti l'occasione di salire alla posizione numero 2 per la prima volta da maggio 2025: ma dovrà arrivare in finale per scavalcare Alcaraz. Anche Daniil Medvedev, battuto come Zverev al primo turno, difende solo 10 punti. Se riuscirà ad arrivare lontano nel torneo, potrebbe darsi la chance di tornare tra i primi 5 del mondo per la prima volta dal mese di gennaio del 2025.

Per quanto riguarda l'Italia, alle spalle di Sinner, ci sono infatti Flavio Cobolli, numero 10 del mondo, che a Wimbledon ha raggiunto i quarti l'anno scorso, per la prima volta in uno Slam, e Lorenzo Musetti, numero 15 ma costretto a saltare i Championships per infortunio. Una tale concentrazione di giocatori porta l'Italia a esprimere tre delle prime 16 teste di serie in questa edizione dei Championships confermando il momento d'oro del nostro tennis maschile. Da segnalare anche il nuovo best ranking di Federico Cinà, eliminato al secondo turno delle qualificazioni a Wimbledon. Questa settimana è numero 174 del mondo.

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 13.450; 2 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 9.460; 3 (=0). Alexander Zverev (GER) 7.190; 4 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.390; 5 (=0). Ben Shelton (USA) 4.160; 6 (=0). Alex de Minaur (AUS) 4.110; 7 (=0). Taylor Fritz (USA) 3.765; 8 (=0). Novak Djokovic (SRB) 3.760; 9 (=0). Daniil Medvedev 3.580; 10 (=0). Flavio Cobolli (ITA) 3.460.

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