Basket, Melinda Cup: primo test per Trento contro Cremona

30 Ago 2025 - 09:00

Assaggio di campionato oggi sul parquet di Cles con l'avvio di Melinda Cup. Dolomiti Energia Trentino, dopo quattro giorni di lavoro in val di Non, alle 18 affronta Vanoli Cremona. Primo test di avvicinamento alla Supercoppa. Dopo la partita i bianconeri avranno due giorni di pausa, prima di tornare in palestra per affrontare una settimana ad alta intensità con tre impegni in programma: mercoledì 3 settembre alle 19 contro Trieste a Lonato del Garda, quindi la Valtellina Summer Cup, che li vedrà sfidare giovedì 5 settembre alle 20 l'Aek Athens e sabato 6 settembre alle 18 Cantù. Trento affronterà la Melinda Cup senza Khalif Battle, ancora in attesa del visto per arrivare in Italia, e senza Theo Airhienbuwa, che sta proseguendo il lavoro differenziato per riavvicinarsi al rientro previsto nella seconda settimana di settembre. Minuti contingentati, invece, per Jordan Bayehe, reduce dalle fatiche dell'AfroBasket, per Selom Mawugbe, arrivato a Trento domenica sera, e per Peyton Aldridge, alle prese con il recupero da un leggero problema alla caviglia.

