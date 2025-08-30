Tennis, Fritz: "Decisivo è stato dimenticare il secondo set"

"Cosa è stato decisivo? Dimenticare il secondo set perché perderlo in quel modo è stato frustrante. Ho capito dove dovevo migliorare, ossia nel rispondere al suo servizio, tanto alla seconda quanto alla prima palla. Da quel momento il match è cambiato a mio favore". Così lo statunitense Taylor Fritz, che soffre per quattro set ma riesce a eliminare lo svizzero Kym, una delle rivelazioni del torneo, e approdare agli ottavi degli us Open. Taylor si è salvato da una giornata che per gli altri americani è stata decisamente negativa, viste le uscite di scena di Ben Shelton (infortunato) e Frances Tiafoe: "Dispiace molto per loro - spiega Fritz - e in particolare per Ben che ha avuto questo problema e non è stato fortunato. So quanto sia preparato fisicamente e se ha dovuto lasciare il campo è per via di qualcosa di serio. Io sono felice di aver evitato l'eliminazione, perché sarei potuto essere nel gruppo degli sconfitti".