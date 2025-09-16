Basket, il Real Madrid ha un nuovo main sponsor: Emirates

Emirates e il Real Madrid hanno annunciato una partnership pluriennale che rende la compagnia aerea Main Sponsor Ufficiale della squadra professionistica di basket spagnola. In base all’accordo, il marchio Fly Better di Emirates comparirà da subito in maniera ben visibile sulle maglie della squadra, in continuità con quanto già avviene per le formazioni maschile e femminile dei team calcistici. Questa nuova collaborazione segna il debutto di Emirates nel basket europeo e consolida la presenza globale della compagnia aerea nello sport, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i tifosi al gioco. Il Real Madrid è l’unico club sportivo europeo ad aver conquistato nello stesso anno il titolo di campione continentale sia nel calcio che nel basket.