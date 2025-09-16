Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, il Real Madrid ha un nuovo main sponsor: Emirates

16 Set 2025 - 19:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Emirates e il Real Madrid hanno annunciato una partnership pluriennale che rende la compagnia aerea Main Sponsor Ufficiale della squadra professionistica di basket spagnola. In base all’accordo, il marchio Fly Better di Emirates comparirà da subito in maniera ben visibile sulle maglie della squadra, in continuità con quanto già avviene per le formazioni maschile e femminile dei team calcistici. Questa nuova collaborazione segna il debutto di Emirates nel basket europeo e consolida la presenza globale della compagnia aerea nello sport, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i tifosi al gioco. Il Real Madrid è l’unico club sportivo europeo ad aver conquistato nello stesso anno il titolo di campione continentale sia nel calcio che nel basket.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questa opportunità unica che ci permette di diventare Main Sponsor Ufficiale del Real Madrid Basket, rafforzando al contempo la nostra storica partnership con il Real Madrid CF ed espandendo la nostra presenza nel mondo del basket. Siamo entusiasti di portare il brand Emirates sui parquet europei come partner di maglia di una squadra dalla tradizione e dal palmarès senza eguali. Questa collaborazione consolida il nostro legame con la fanbase globale del Real Madrid e ci permette di offrire nuove opportunità per diffondere la passione per il basket, coinvolgendo sempre più tifosi attraverso la nostra rete. Non vediamo l’ora di dare vita insieme a questo progetto e di connetterci con gli appassionati in tutto il mondo”.

Main Sponsor Ufficiale del Real Madrid Basket Il marchio Fly Better di Emirates comparirà sulle divise da gioco, sui kit di allenamento e sull’abbigliamento dello staff tecnico. L’accordo garantirà inoltre alla compagnia aerea un’ampia visibilità al Movistar Arena Madrid, inclusi tabelloni segnapunti, cartellonistica virtuale, opportunità di hospitality e ticketing, diritti social e marketing per lo sviluppo di campagne globali, oltre a spazi pubblicitari. Emirates sarà presente anche nei principali eventi cestistici come la Liga ACB, l’EuroLeague e la Copa del Rey. La compagnia potrà inoltre accedere alle strutture del centro sportivo Ciudad Real Madrid per organizzare visite esclusive “dietro le quinte” per gli ospiti, incontri con i giocatori e sessioni di formazione per i giovani con grandi leggende del basket

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:11
Tennis, Paolini: "E' stata dura, sempre speciale vestire maglia azzurra"
20:12
Canottaggio: 14 equipaggi azzurri per i Mondiali di Shanghai
19:35
MotoGP, Pirelli conclude a Misano i primi test verso il 2027
19:26
Tennis, Berrettini in campo anche a Stoccolma: "Non vedo l'ora"
19:02
Basket, il Real Madrid ha un nuovo main sponsor: Emirates