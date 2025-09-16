Basket, il Real Madrid ha un nuovo main sponsor: Emirates

© Ufficio Stampa
Emirates e il Real Madrid hanno annunciato una partnership pluriennale che rende la compagnia aerea Main Sponsor Ufficiale della squadra professionistica di basket spagnola. In base all’accordo, il marchio Fly Better di Emirates comparirà da subito in maniera ben visibile sulle maglie della squadra, in continuità con quanto già avviene per le formazioni maschile e femminile dei team calcistici. Questa nuova collaborazione segna il debutto di Emirates nel basket europeo e consolida la presenza globale della compagnia aerea nello sport, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i tifosi al gioco. Il Real Madrid è l’unico club sportivo europeo ad aver conquistato nello stesso anno il titolo di campione continentale sia nel calcio che nel basket.
Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questa opportunità unica che ci permette di diventare Main Sponsor Ufficiale del Real Madrid Basket, rafforzando al contempo la nostra storica partnership con il Real Madrid CF ed espandendo la nostra presenza nel mondo del basket. Siamo entusiasti di portare il brand Emirates sui parquet europei come partner di maglia di una squadra dalla tradizione e dal palmarès senza eguali. Questa collaborazione consolida il nostro legame con la fanbase globale del Real Madrid e ci permette di offrire nuove opportunità per diffondere la passione per il basket, coinvolgendo sempre più tifosi attraverso la nostra rete. Non vediamo l’ora di dare vita insieme a questo progetto e di connetterci con gli appassionati in tutto il mondo”.
Main Sponsor Ufficiale del Real Madrid Basket Il marchio Fly Better di Emirates comparirà sulle divise da gioco, sui kit di allenamento e sull’abbigliamento dello staff tecnico. L’accordo garantirà inoltre alla compagnia aerea un’ampia visibilità al Movistar Arena Madrid, inclusi tabelloni segnapunti, cartellonistica virtuale, opportunità di hospitality e ticketing, diritti social e marketing per lo sviluppo di campagne globali, oltre a spazi pubblicitari. Emirates sarà presente anche nei principali eventi cestistici come la Liga ACB, l’EuroLeague e la Copa del Rey. La compagnia potrà inoltre accedere alle strutture del centro sportivo Ciudad Real Madrid per organizzare visite esclusive “dietro le quinte” per gli ospiti, incontri con i giocatori e sessioni di formazione per i giovani con grandi leggende del basket
