Basket, Frank Vitucci miglior allenatore della Serie A2 2025-2026

Frank Vitucci, coach della Givova Scafati, vincitrice della regular season e promossa in Serie A1, si è aggiudicato il titolo di "Miglior allenatore" del campionato di basket di Serie A2. Il riconoscimento, spiegano dalla Lega Nazionale Pallacanestro, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei club.

Nato a Venezia il 5 aprile 1963, Vitucci è approdato sulla panchina della Givova a inizio dello scorso novembre con i campani a centro classifica e un record negativo di 4 vinte e 5 perse. Sotto la sua guida, i gialloblù hanno condotto una marcia fatta di 22 successi e 5 sconfitte fino a raggiungere il primo posto al termine della stagione regolare, valso il ritorno in Serie A1, da cui Scafati era retrocessa lo scorso anno. Particolarmente brillante la parte finale del torneo con 9 successi consecutivi e 12 vittorie nelle ultime 13 sfide. La promozione nella massima serie è arrivata proprio all'ultimo turno, grazie alla vittoria esterna sul campo di Rimini, per 76-80. Per Vitucci si tratta della terza promozione nella massima serie dopo quelle ottenute con Venezia nel 1996 e con l'Andrea Costa Imola nel 1998.