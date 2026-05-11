Buonfiglio: "Calcio, tennis e atletica al Foro, pronti per Giochi 2036"

"Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi Mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. "A tal proposito voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi del 2036", ha aggiunto. E poi ha concluso: "I Mondiali di atletica a Roma potrebbero essere un'altra tappa di avvicinamento, ma noi dobbiamo lavorare su questi grandi obiettivi".