Sci alpino, Cdm: a Levi in testa brasiliano Braathen, fuori Vinatzer

16 Nov 2025 - 11:01

Il brasiliano Lucas Braathen Pinheiro é al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di Levi. Dietro Braathen, ex nazionale norvegese passato al Brasile per via materna dopo una vertenza con la federazione di Oslo per questioni di sponsor, ci sono il francese Clement Noel ed il norvegese Timon Haugan. Fuori é invece finito per un errore sul muro, dopo una bella prima parte di gara, il n.1 azzurro Alex Vinatzer partito con il pettorale 18. Miglior azzurro, dopo la prova dei primi trenta atleti al via, é così al momento il lombardo Tommaso Sala, al rientro dopo l'infortunio di un anno fa proprio a Levi, che con il pettorale 26 ha chiuso 27/o, con qualifica a rischio per la manche decisiva. Si gareggia sulla pista Levi Black dal tracciato aritmico, ma dal fondo perfetto, duro e barrato con temperature che si sono abbassate a 15 gradi sotto zero. Seconda manche al via dalle 13:00. 

13:00
Atp Finals: caccia al biglietto per finale, online fino 2.500 euro
12:12
Basket, Bongi (Trento): "Trasferta Sassari importante per nostra crescita"
11:59
Sci alpino, Cdm: Kastlunger unico azzurro in 2.a manche slalom di Levi
11:03
Automobilismo, endurance: Fuoco e Ferrari campioni della FIA GT World Cup a Macao
11:01
Sci alpino, Cdm: a Levi in testa brasiliano Braathen, fuori Vinatzer