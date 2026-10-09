Baseball: l'Italia inizia il cammino verso i Giochi di Los Angeles

L'Italia del baseball si prepara a tre giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo Giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri allenati da Francisco Cervelli scenderanno in campo da oggi a domenica per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Capitan Mineo e compagni scenderanno in campo domani alle 12 contro la Colombia; sabato alle 19 sfideranno la Spagna e domenica la Germania alle 12. "Si qualificano due squadre e, per come abbiamo costruito il roster, consideriamo queste tre partite come una vera e propria serie finale: dobbiamo scendere in campo con l'obiettivo di vincerle tutte - arringa il manager Francisco Cervelli -. Credo inoltre che tutto quello che facciamo qui possa avere un impatto importante anche al di fuori del campo: più rumore riusciamo a fare, più possiamo far crescere l'attenzione attorno al baseball. Quello che stiamo cercando di fare è soprattutto lasciare un segno nelle nuove generazioni, affinché i ragazzi possano sognare un giorno di indossare questa maglia".