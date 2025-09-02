Baseball: finale scudetto, domani prima sfida tra Parma e San Marino

A distanza di quasi un anno, Parma Clima e San Marino si ritrovano alle Italian Baseball Series pronte a contendersi lo scudetto. La formazione ducale, campione in carica, arriva all'atto conclusivo della stagione dopo aver vinto la Regular Season e aver eliminato ai playoff Athletics Bologna, Palfinger Reggio Emilia e Hotsand Macerata. Dall'altra parte la squadra del Monte Titano ha chiuso al secondo posto la prima fase e nella post-season ha avuto la meglio su Milano 1946, BBC Grosseto e Unipol Bologna. Nel 2024 Parma superò San Marino in cinque partite. Difficile in questo momento fare previsioni su chi possa essere favorito. Quello che è certo è che sarà una finale scudetto dallo spettacolo assicurato con diretta su Rai Sport (canale 58 Digitale Terrestre) per gara uno e due in programma mercoledì 3 e giovedì 4 settembre alle ore 20.30 sul Monte Titano. Gli orari delle sfide in programma a Parma nelle serate di lunedì 8 (gara 3), martedì 9 (eventuale gara 4) e mercoledì 10 (eventuale gara 5) saranno resi noti nei prossimi giorni.