Baket, Fip: giovedì a Roma il consiglio federale

Il presidente della Fip Giovanni Petrucci ha convocato a Roma, presso il Salone d'Onore del Coni (Largo Lauro de Bosis 15), il Consiglio Federale della Fip giovedì 16 luglio 2026 dalle ore 14. Lo comunica in una nota la Federbasket. All'Ordine del Giorno: approvazione verbali riunione straordinaria 12 maggio 2026, riunione 20 maggio 2026 e riunione straordinaria 26 giugno 2026; comunicazioni del Presidente; iscrizioni Campionati a.s. 2026-2027; leghe di Società; pratiche legali; regolamenti federali; settori, Comitati, Commissioni e Uffici; delibere amministrative; società sportive; varie ed eventuali.