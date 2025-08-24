Logo SportMediaset
Badminton, Mondiali: in campo azzurri Hamza e Toti

24 Ago 2025 - 15:24

Tutto pronto all'Adidas Arena di Parigi in Francia, già palcoscenico dei Giochi Olimpici 13 mesi fa, per alzare il sipario sui Campionati del Mondo di Badminton che vedranno in campo due atleti azzurri: Yasmine Hamza e Giovanni Toti. A scendere in campo per primo, proprio l'olimpico Toti, che all'Adidas Arena ha conquistato la prima storica vittoria del Badminton italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che domani sfiderà il cinese di Taipei Chia Hao Lee, numero 20 del ranking mondiale, nella sua seconda esperienza iridata consecutiva. Il debutto ai Campionati del Mondo di Yasmine Hamza invece avverrà martedì contro la statunitense Beiwen Zhang, altro match impegnativo considerando il ranking dell'americana numero 27 al mondo.

