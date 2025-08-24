Logo SportMediaset
Rugby, morto Loreto Cucchiarelli: azzurro numero 211, bandiera dell'Aquila ed ex ct

24 Ago 2025 - 17:22

Lutto nel mondo del rugby aquilano. E' morto questa notte a L'Aquila Loreto Cucchiarelli, azzurro numero 211 e ct della Nazionale tra il luglio del 1988 e l'agosto del 1989. Lo comunica la Fir in una nota. Aveva 82 anni. Originario della provincia di Rieti, aveva legato la propria carriera agonistica ai colori neroverdi de L'Aquila Rugby, emergendo come uno dei leader del XV abruzzese Campione d'Italia nel protagonista dei primi due titoli di Campione d'Italia 1967 e nel 1969. La grande concorrenza per il ruolo di terza linea nella seconda metà degli Anni '60 lo aveva visto spesso ai margini del gruppo azzurro: il debutto con la Nazionale, nel 1966, era arrivato proprio nella sua L'Aquila, nella vittoria di Coppa Europa contro la Romania, un'epica battaglia, ideale per il suo stile di gioco, decisa solo al 76' da un piazzato di Ambron che aveva dato agli Azzurri il successo per 3-0. Una sconfitta che la Romania avrebbe vendicato (24-3) la primavera seguente a Bucarest, nel secondo e ultimo test-match di Cucchiarelli che, per ritrovare l'azzurro, avrebbe dovuto attendere l'estate del 1988 quando venne nominato Commissario Tecnico dell'Italia dopo che, da capo allenatore, aveva regalato alla "sua" L'Aquila altri due titoli, quelli del 1981 e 1982: sulla panchina della Nazionale, Cucchiarelli rimase poco più di un anno, vivendo la "prima" assoluta contro una delle Home Union, il 31 dicembre a Dublino contro l'Irlanda (31-15), affidando nell'occasione i gradi di capitano a Guido Rossi. Rimase al timone della Nazionale sino alla sconfitta di Buenos Aires contro l'Argentina nel giugno del 1989. "Alla famiglia Cucchiarelli vanno le condoglianze del Presidente Andrea Duodo e del Consiglio Federale, che ricordano con affetto Loreto Cucchiarelli e il suo straordinario, appassionato contributo al rugby italiano", si legge nel comunicato.

