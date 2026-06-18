Automobilismo, a Monza scatta l'ACI Racing Weekend: ben dodici le gare in programma

18 Giu 2026 - 17:14
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© Ufficio Stampa

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Con le sessioni di test del FIA Formula Regional European Championship (30 vetture) e dell'Italian F4 Championship (49 piloti) in programma oggi, si apre ufficialmente all'Autodromo Nazionale Monza il quarto appuntamento stagionale dell'ACI Racing Weekend, una manifestazione che trasformerà il Tempio della Velocità in una grande festa del motorsport, capace di unire competizione, spettacolo e intrattenimento per appassionati e famiglie. Accanto al FIA Formula Regional European Championship e all'Italian F4 Championship saranno impegnati il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, con la spettacolare gara di tre ore che vedrà al via 54 equipaggi, il TCR Italy (19) e la Porsche Carrera Cup Italia con 31 iscritti. Un totale di 12 gare distribuite nell’arco del weekend.

L'ingresso all'Autodromo Nazionale Monza sarà gratuito per l'intero weekend. Accanto all'azione in pista, grande attenzione sarà dedicata all'intrattenimento. Nelle giornate di sabato e domenica sarà attiva una Fanzone pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età, con aree dedicate alle famiglie, spazi food & beverage, attività interattive e momenti di animazione. Non mancheranno inoltre le occasioni per incontrare i protagonisti del weekend grazie alle iniziative Meet & Greet e alle sessioni di autografi che permetteranno agli appassionati di conoscere da vicino piloti e team, vivendo un'esperienza ancora più coinvolgente.

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