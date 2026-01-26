Australian Open: Rybakina batte Mertens e va ai quarti

La kazaka Elena Rybakina, numero 5 del ranking Wta, ha battuto la belga Elise Mertens (n.21) per 6-1, 6-3 lunedì e si è qualificata per gli ottavi di finale dell'Australian Open. "Ho giocato molto meglio oggi rispetto al round precedente. Ho fatto un buon servizio", ha commentato la 26enne kazaka. Vincitrice di Wimbledon nel 2022 e finalista a Melbourne nel 2023, affronterà la polacca Iga Swiatek (n.2) o l'australiana Maddison Inglis (n.168).