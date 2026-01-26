Australian Open: Rybakina batte Mertens e va ai quarti

26 Gen 2026 - 08:56

La kazaka Elena Rybakina, numero 5 del ranking Wta, ha battuto la belga Elise Mertens (n.21) per 6-1, 6-3 lunedì e si è qualificata per gli ottavi di finale dell'Australian Open. "Ho giocato molto meglio oggi rispetto al round precedente. Ho fatto un buon servizio", ha commentato la 26enne kazaka. Vincitrice di Wimbledon nel 2022 e finalista a Melbourne nel 2023, affronterà la polacca Iga Swiatek (n.2) o l'australiana Maddison Inglis (n.168).

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:56
Australian Open: Rybakina batte Mertens e va ai quarti
21:30
F1, Alpine conferma: Chris Horner pronto a investire nel Team
20:41
Ippica: il francese Hokkaido Jiel vince il 105/o Prix d'Amérique
19:53
Nba, maltempo negli Stati Uniti: rinviata la sfida tra Memphis e Denver
19:32
Atletica, Furlani vola subito a 8.33m nel lungo a Parigi