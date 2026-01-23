Australian Open, quando gioca Sinner: orario e focus sull'avversario Spizzirri
Eliot Spizzirri © italyphotopress
L'appuntamento per il terzo turno degli Australian Open è fissato per sabato 24 gennaio. Jannik Sinner scenderà in campo sulla Rod Laver Arena come secondo match di giornata, non prima delle 2 ora italiana quando a Melbourne saranno le 10.30 (programma anticipato a causa del forte caldo). Sarà una sfida inedita: non esistono precedenti tra l'azzurro e il suo prossimo avversario, Eliot Spizzirri.
Ma chi è l'ostacolo tra Sinner e gli ottavi? Statunitense, 24 anni, Spizzirri è il classico talento esploso nel circuito universitario americano (University of Texas), capace di scalare oltre 600 posizioni in classifica in meno di un anno. Attuale numero 85 del mondo, sta vivendo il momento migliore della carriera sotto la guida di Thomas Blake. Curiosità: nel suo box tifa per lui anche la star di YouTube Topper Guild (60 milioni di iscritti), suo "cugino" acquisito.