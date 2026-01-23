Australian Open, quando gioca Sinner: orario e focus sull'avversario Spizzirri

L'appuntamento per il terzo turno degli Australian Open è fissato per sabato 24 gennaio. Jannik Sinner scenderà in campo sulla Rod Laver Arena come secondo match di giornata, non prima delle 2 ora italiana quando a Melbourne saranno le 10.30 (programma anticipato a causa del forte caldo). Sarà una sfida inedita: non esistono precedenti tra l'azzurro e il suo prossimo avversario, Eliot Spizzirri.