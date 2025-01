Australian Open, Cocciaretto: "Gli ostacoli fanno parte del percorso"

"Sto cercando di giocare di più a tutto campo, che è una cosa che non ho mai fatto da piccola e che sto cercando di migliorare perchè il tennis si sta velocizzando tanto ed è importante giocare sempre in spinta", ha aggiunto. Cocciaretto debutterà contro Diana Shnaider, una delle rivelazioni della scorsa stagione, battuta in tre delle quattro sfide precedenti (ma la russa ha vinto proprio l'ultima, ai Giochi Olimpici di Parigi): "Sicuramente sarà un match importante, che mi pemertterà di verificare a che punto sono visto che lei sta giocando praticamente come una delle prime dieci al mondo.... So che sarà una partita difficilissima perché anche lei è una grande lottatrice".