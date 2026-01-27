Australian Open 2026: Zverev batte Tien, per la semifinale ora aspetta Alcaraz

Alexander Zverev conquista la sua terza semifinale consecutiva agli Australian Open superando Learner Tien in quattro set, con il punteggio di 6-4 6-7 6-1 7-6. In un match durato oltre tre ore sotto il tetto chiuso della Rod Laver Arena a causa del caldo torrido, il tedesco ha fatto valere la propria esperienza e un servizio impeccabile da 24 ace per piegare la resistenza del talento classe 2005. Ora il numero tre del mondo attende il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur per scoprire chi sarà il suo prossimo avversario.

