Austalian Open, Djokovic: "Oggi il migliore era Musetti, ero pronto ad andare a casa"

28 Gen 2026 - 08:08
"Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore e' stato Musetti: ma e' stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto": cosi' Novak Djokovic rende omaggio a Lorenzo Musetti, ritiratosi al quarto di finale contro di lui quando era avanti di due set. "Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica - ha detto il serbo, nell'intervista dal campo - ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere piu' forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunita' che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorra' dire che stanotte preghero' un altro po'...".

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

Napoli Live

Napoli Live

08:18
Australian Open: Pegula elimina Anisimova e trova Rybakina in semifinale
08:10
Australian Open: Musetti avanti due set si ritra, Djokovic in semifinale
08:08
Austalian Open, Djokovic: "Oggi il migliore era Musetti, ero pronto ad andare a casa"
22:09
Sci: Meillard vince il gigante di Schladming, Borsotti nono
21:52
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: 40 atleti, è record