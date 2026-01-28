Australian Open: Pegula elimina Anisimova e trova Rybakina in semifinale

28 Gen 2026 - 08:18

La statunitense Jessica Pegula, numero 6 del mondo, ha sconfitto la connazionale Amanda Anisimova (n.4, 6-2, 7-6) nei quarti dell'Australian Open e in semifinale affronterà la kazaka Elena Rybakina (n.5), che a sua volta ha eliminato la polacca Iga Swiatek (n.2) con il punteggio di 7-5, 6-1. Rybakina giocherà la sua prima semifinale di un Grande Slam da Wimbledon 2024, la quarta in assoluto. Pegula, 31 anni, ha raggiunto le semifinali a Melbourne, dove ha perso nei quarti tre volte di fila (2021, 2022, 2023). Ha già giocato una finale del Grande Slam, agli US Open nel 2024, e una semifinale l'anno scorso. Anisimova (24 anni), aveva raggiunto due finali del Grande Slam a Wimbledon e agli US Open nel 2025.

Ultimi video

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:18
Australian Open: Pegula elimina Anisimova e trova Rybakina in semifinale
08:10
Australian Open: Musetti avanti due set si ritra, Djokovic in semifinale
08:08
Austalian Open, Djokovic: "Oggi il migliore era Musetti, ero pronto ad andare a casa"
22:09
Sci: Meillard vince il gigante di Schladming, Borsotti nono
21:52
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: 40 atleti, è record