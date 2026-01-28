Australian Open: Pegula elimina Anisimova e trova Rybakina in semifinale

La statunitense Jessica Pegula, numero 6 del mondo, ha sconfitto la connazionale Amanda Anisimova (n.4, 6-2, 7-6) nei quarti dell'Australian Open e in semifinale affronterà la kazaka Elena Rybakina (n.5), che a sua volta ha eliminato la polacca Iga Swiatek (n.2) con il punteggio di 7-5, 6-1. Rybakina giocherà la sua prima semifinale di un Grande Slam da Wimbledon 2024, la quarta in assoluto. Pegula, 31 anni, ha raggiunto le semifinali a Melbourne, dove ha perso nei quarti tre volte di fila (2021, 2022, 2023). Ha già giocato una finale del Grande Slam, agli US Open nel 2024, e una semifinale l'anno scorso. Anisimova (24 anni), aveva raggiunto due finali del Grande Slam a Wimbledon e agli US Open nel 2025.