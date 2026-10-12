Attese quasi 250 vetture storiche a Imola per il gran finale Le Mans Classic Series

L'Autodromo di Imola ospiterà da venerdì 16 a domenica 18 ottobre il gran finale della Le Mans Classic Series, la serie organizzata da Peter Auto che riunisce vetture storiche sui circuiti europei. Sono attese quasi 250 auto, divise in dieci categorie, e i titoli sono ancora aperti dopo cinque appuntamenti. Nella 2.0L Cup, riferisce l'organizzazione, Johannes Stengel e Andrew Smith arrivano all'ultima gara con sei punti di vantaggio su David Danglard. In Classic Endurance Racing 1 Jan Magnussen e Chris Ward precedono Armand Mille di 5,5 punti, mentre nella Heritage Touring Cup 1 Yves Scemama ha un margine di 9,5 punti sullo stesso Mille. In pista scenderanno, tra le altre, le Porsche 911, le Gruppo A degli anni Ottanta e Novanta, le Group C e le Endurance Racing Legends, con Maserati MC12 GT1, Dallara SP1, Ferrari 430 e Chevrolet Corvette C6 ZR1. Sei le MC12 GT1 a Imola: tre correranno, tre saranno esposte. Di questo modello ne furono costruiti 62 esemplari, dodici dei quali per le corse.