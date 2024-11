ATP FINALS: BRAND NITTO CRESCIUTO DEL 45% IN ITALIA A LIVELLO D'IMMAGINE

Il brand Nitto, title sponsor dell Atp Finals di Torino fino al 2025, è cresciuto del 45% in Italia in questi anni in termini di immagine. Lo ha annunciato Luca Villa, general manager dell'area EMEA di Nitto, durante un incontro con i media alla Inalpi Arena. "Il risultato di questa sponsorizzazione è stato positivo - ha sottolineato - Torino è una città che ha ospitato questo evento in modo esemplare ed egregio, una cosa positiva per noi è che il nostro brand è cresciuto in questi 4 anni in termini di immagine del 45% a livello italiano". Sul futuro delle Atp Finals a Torino anche oltre la scadenza del 2025 Villa non si è espresso. "Non possiamo commentare", ha aggiunto limitandosi a dire che "la cosa bella di Torino è che riesce a vestirsi completamente dell'evento a differenza di altre città megalopoli, dove l'evento potrebbe essere uno tra i tanti. Questa è stata una positiva sorpresa".